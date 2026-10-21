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miércoles, 21 de octubre de 2026

Dañó varios vehículos y lo sancionaron en Chacabuco

 


Detalles.

Se conocieron más detalles de lo ocurrido con el auto que esta mañana fue encontrado por la Policía a pedido de una vecina que lo acusó de dañar su coche estacionado.



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Se secuestró el automóvil VW Gol rojo porque circulaba a contramano, estaba estacionado en un lugar prohibido (ochava) y ocasionó daños a tres vehículos estacionados. Cab recordar que el vehículo fue ubicado en Mendoza y Andes. El conductor alegó haber sufrido una descompensación y fue trasladado al Hospital en ambulancia.

Además, se retuvieron tres motocicletas por falta de documentación reglamentaria y de casco (dos de ellas sin chapa patente). Asimismo, se labraron las siguientes actas: una por circular hablando por teléfono celular, tres por estacionar sobre la ciclovía, una por girar a la izquierda, una por depositar más de un metro cúbico de ramas en la vía pública y dos intimaciones por vehículos en estado de abandono en la calle.



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