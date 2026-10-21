Buscan ayuda para una vecina lesionada por un carnero en Chacabuco

Está internada y debe ser operada de urgencia.
Familiares y amigos buscan ayuda para una mujer que sufrió graves lesiones al ser embestida por un carnero.
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Terminó con fractura de tibia y peroné, además de la destrucción de un talón. Ocurrió la semana pasada. Fue trasladada a un centro médico de La Plata donde la tienen que operar de urgencia. Se llama María Alicia Eliceyri y es acompañante terapéutica.
Se está vendiendo una rifa para recaudar fondos que le permitan cubrir los gastos médicos. El valor de cada número es de 10.000 pesos y se venden 150 números. El Alias para transferir es maria.212.carta.mp a nombre de María Alicia Eliceiry.
Los premios son los siguientes: 1° Premio: Mesa mesa (lechón, bebida, ensalada, postre). 2° Premio: Jean pantalón. 3° Premio: Dulce Detalle - Caja de bombones. 4° Premio: Reina Margarita Lencería - Conjunto de lencería. 5° Premio: Una caja de alfajores surtidos Quicáu. 6° Premio: Una plantita. Se sortea por Lotería nacional nocturna el día sábado 31 de octubre. El número de Norma Ferrero para contacto es (2364) 681163.
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