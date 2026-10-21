Prosigue el asunto del "concejal infractor" de Chacabuco

Sesión.
La polémica generada por declaraciones periodísticas del subsecretario de Tránsito Gerardo Alejandro se extenderá un poco más en el Concejo Deliberante.
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En la sesión de este miércoles el tema se abordó puesto que se trataron expedientes presentados por los bloques UCR - Pro y Libertad Avanza - Pro - Partido Demócrata, al respecto. Todo esto comenzó cuando Alejandro contó en una entrevista con FM Líder que en un operativo de Tránsito se había detectado a un concejal circulando en un auto con la licencia de conducir y el seguro vencidos y en estado de alcoholemia positiva. Dijo que daría el nombre sólo si lo seguian criticando desde la oposición. No obstante, aclaró que no se trataba de Agustín Zarkovich, del Pro. Esto llevó que mucha gente se preguntara dw quién se trató y a que la oposición opinara que el funcionario había amenazado a sus ediles
El interbloque libertario quería citar a Alejandro, pero el oficialismo usó su mayoría para enviar los expedientes a una comisión donde se analizará un posible pedido de informes al Ejecutivo o una citación a Alejandro para hablar en privado. Sin embargo, queda una interrogante ¿Se informará alguna vez el nombre del concejal infractor?
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