Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

miércoles, 21 de octubre de 2026

Necrológica I de Chacabuco

 Que en paz descanse: José

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas)

  - Rubén José Franichebich. Falleció a los 86 años. Casa de duelo: Padre Doglia 598. Sepelio a las 11.00.

-


Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)