Necrológica I de Chacabuco

Que en paz descanse: José
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- Rubén José Franichebich. Falleció a los 86 años. Casa de duelo: Padre Doglia 598. Sepelio a las 11.00.
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