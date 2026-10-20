Detenido en Chacabuco

Procedimiento.
La Policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a una persona de sexo masculino en Chacabuco.
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Se trata de un sujeto mayor de edad que no se había presentado de manera reiterada a las audiencias judiciales. Se lo declaró en rebeldía. Enfrenta cargos por una causa de "Amenazas, daños y violación de domicilio" y otra por violencia de género.
Junín. Un hombre de 70 años fue aprehendido durante un allanamiento realizado en la localidad de Agustina, partido de Junín, en el marco de una investigación por presuntos actos de crueldad contra animales. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tres armas de fuego y municiones de distintos calibres (Sigue).
|Allanamiento en Agustina, Junín
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 17 de octubre, cuando el propietario de un establecimiento rural ubicado en el Cuartel IV de Agustina manifestó haber encontrado sin vida a dos animales de su propiedad, ambos de raza. Según indicó, los ejemplares presentaban lesiones en la cabeza compatibles con disparos de arma de fuego. Los efectivos secuestraron una carabina calibre .22 con mira telescópica y nueve municiones, un revólver calibre .32 con 14 cartuchos y una escopeta calibre 16 las cuales no se encontraban registrada ante el RENAR. El hombre fue aprehendido por una causa vinculada a la infracción de la Ley 14.346, que sanciona los malos tratos y actos de crueldad contra los animales. Además, se iniciaron actuaciones por tenencia ilegal de armas de fuego, con intervención de las fiscalías correspondientes del Departamento Judicial Junín.
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