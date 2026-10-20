Buenas noticias para Chacabuco en Mar del Plata

Juegos.
Integrantes de la delegación de Chacabuco obtuvo la primera medalla en la final de los Juegos Bonaerenses.
Volver a Chacabuquero.
Este mérito es compartido entre Javier Romero y Nicolás Díazen en la disciplina Orientación intergeneracional, obtuvieron medalla de plata.
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