Más medallas para la delegación de Chacabuco en Mar del Plata

Este día.
A lo largo del día los integrantes de la delegación de Chacabuco obtuvo más medallas en la final de los Juegos bonaerenses que se está desarrollando en Mar del Plata.
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Lista: Pía Aguilar, medalla de oro, en natación PCD Sub 15, 50 metros libres categoría S15; Kadriel, medalla de oro, Freestyle rap sub 18; Marilín Maldonado, medalla de bronce, atletismo PCD, 100 metros T37; Simón Gianni, atletismo PCD, 100 T37; Delfina Olivera, medalla de bronce, lanzamiento de clava PC 32.
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