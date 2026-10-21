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miércoles, 21 de octubre de 2026

Más medallas para la delegación de Chacabuco en Mar del Plata

 



Este día.

A lo largo del día los integrantes de la delegación de Chacabuco obtuvo más medallas en la final de los Juegos bonaerenses que se está desarrollando en Mar del Plata.



Volver a Chacabuquero.

Lista: Pía Aguilar, medalla de oro, en natación PCD Sub 15, 50 metros libres categoría S15; Kadriel, medalla de oro, Freestyle rap sub 18; Marilín Maldonado, medalla de bronce, atletismo PCD, 100 metros T37; Simón Gianni, atletismo PCD, 100 T37; Delfina Olivera, medalla de bronce, lanzamiento de clava PC 32.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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