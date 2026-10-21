Queja: "¿Cómo puede pasar esto en el Hospital Municipal?"

Nota pedida.
Fui a la Municipalidad de Chacabuco y la verdad es que las chicas fueron muy atentas; cada vez que me llaman, me dicen que todavía no se lo llevan.
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Es que pedí una historia clínica del año pasado en el hospital y, como no tuve respuesta, me acerqué hasta allá. Me dijeron que tienen guardadas las internaciones viejas, pero que la del año pasado no está. Cuando pregunté qué podía hacer, solo me dijeron que espere. Es una vergüenza, porque necesito ese archivo urgentemente; no es una documentación vieja, es apenas del año pasado. ¿Cómo archivan los papeles de los enfermos en el hospital? Firma: Patricia
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