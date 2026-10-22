Municipalidad de Chacabuco analisis de triquinosis

jueves, 22 de octubre de 2026

Sin ruedas no iba a llegar muy lejos en Chacabuco

 


Detalles 

La Subsecretaría de Tránsito realizó operativos de control distintos puntos de la ciudad.



Volver a Chacabuquero.

bella chicha chacabuco
Bella Chicha en Chacabuco

Se retuvieron cinco motocicletas por circular sin la documentación reglamentaria ni el uso de casco; tres de ellas, además, no poseían chapa patente (sigue).

El corte perfecto Chacabuco
Ofertas de la semana para Chacabuco

Asimismo, se labraron dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido (línea amarilla) y se retuvo una licencia de conducir por circular sin casco. Se confeccionaron también tres actas por girar a la izquierda, una por arrojar agua a la vía pública, una por la extracción de un árbol sin autorización y cinco por estacionar sobre la ciclovía (sigue).

Tarot para eventos de Chacabuco

Por último, se retuvo un automóvil por circular sin la documentación requerida y se notificaron dos actas de intimación por la presencia de vehículos en la vía pública, uno de los cuales se encontraba en estado de chatarra.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)