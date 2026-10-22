Sin ruedas no iba a llegar muy lejos en Chacabuco

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La Subsecretaría de Tránsito realizó operativos de control distintos puntos de la ciudad.
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Se retuvieron cinco motocicletas por circular sin la documentación reglamentaria ni el uso de casco; tres de ellas, además, no poseían chapa patente (sigue).
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Asimismo, se labraron dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido (línea amarilla) y se retuvo una licencia de conducir por circular sin casco. Se confeccionaron también tres actas por girar a la izquierda, una por arrojar agua a la vía pública, una por la extracción de un árbol sin autorización y cinco por estacionar sobre la ciclovía (sigue).
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Por último, se retuvo un automóvil por circular sin la documentación requerida y se notificaron dos actas de intimación por la presencia de vehículos en la vía pública, uno de los cuales se encontraba en estado de chatarra.
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