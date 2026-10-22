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jueves, 22 de octubre de 2026

Pollos asados para ayudar a un joven de Chacabuco gravemente lesionado

 

Fondos para una operación.

La familia de un joven gravemente lesionado está recaudando fondos que le permitan sobrellevar el costo de una operación a la que debe ser sometido.



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El joven se llama Benicio Zavala y tiene 18 años. Sufrió traumatismo de cráneo y fractura de la órbita ocular en un accidente de tránsito ocurrido el 7 de febrero de este año en Catamarca y Remedios Escalada de San Martín. Con el dinero que se recaude, se pagarán una prótesis y la intervención quirúrgica requerida para colocarla (sigue).

bella chicha chacabuco
Bella Chicha en Chacabuco

Cada pollo que se venda, cada persona que colabore y cada vez que se comparta esta publicación acerca un poco más a alcanzar el objetivo. Para colaborar, comunicarse con el 2352506205, que es el número telefónico de la madre del joven. El evento se llevará a cabo el domingo 8 de noviembre al mediodía, con un valor de 20.000 pesos. Se podrá retirar en Navarro, ubicado en la intersección de Av. Miguel Gil y V. Sarsfield, en el horario de 12:00 a 13:30 hs. Se debe llevar fuente.  

Nota relacionada: Choque en la medianoche de Chacabuco

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

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