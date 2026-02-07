Choque en la medianoche de Chacabuco

Un herido.
Esta noche se registró un accidente de tránsito en la ciudad de chacabuco.
Participaron en un auto y una moto.
El conductor de la moto fue traslado al hospital con una lesión en el rostro.
Fotos:
Sucedió en la intersección de las calles Catamarca y Remedios Escalada de San Martin.
La moto quedó sobre la vereda. El conductor se incorporó y se sentó en la puerta de un taller mecánico a la espera de la asistencia médica.
