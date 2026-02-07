sábado, 7 de febrero de 2026

Choque en la medianoche de Chacabuco

 


Un herido.

Esta noche se registró un accidente de tránsito en la ciudad de chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Chanchería el corte.perfecto Chacabuco
Chancheria El Corte Perfecto

Participaron en un auto y una moto. 

El conductor de la moto fue traslado al hospital con una lesión en el rostro. 

Fotos:

Choque en Catamarca y Remedios Escalada de San Martín Chacabuco
Arriba: la ambulancia traslada al herido. Abajo: la moto sobre la vereda y el auto en la calle

Sucedió en la intersección de las calles Catamarca y Remedios Escalada de San Martin.

La moto quedó sobre la vereda. El conductor se incorporó y se sentó en la puerta de un taller mecánico a la espera de la asistencia médica.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Robo en la oscuridad

Todavía se habla de esto:

- Festejo por final de una obra en Chacabuco

- Choque y fuga en la noche

- Se conocieron cuántas motos se secuestraron en Chacabuco en enero

- Violento accidente en el centro de Chacabuco

- Video: Accidente en el acceso a Chacabuco

- Volvió a la casa y se dio cuenta que le habían robado

- Persecución a toda velocidad por Chacabuco

- Chacabuco fue incluído en una importante encuesta nacional

- Conflicto familiar por un auto en las afueras de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecino agredido a patadas en las calles de Chacabuco

- Joven inconsciente en el centro de Chacabuco

- Una situación violenta en la zona céntrica de Chacabuco




on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)