Se cansó y escrachó a los que cree que le robaron en Chacabuco

Recurso.
Un vecino decidió publicar en las redes sociales los rostros de los que cree que fueron los que le robaron.
Volver a Chacabuquero.
Es un recurso que ya ha sido utilizado en otros puntos de Argentina y el mundo.
En este caso, al vecino le robaron un moto Zanella 110 en Cucha Cucha hace unas semanas.
Según dijo un familiar, fue radicada la denuncia.
La misma victima reconoce que no se puede hacer nada porque los acusados son menores de edad.
Y la realidad es que no se pueden publicar fotos de menores sin autorización de la Justicia.
Los medios solamente pueden apelar la imágenes previamente censuradas.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Firmaron boletos de compra venta de Chacabuco para Todos II
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
- Le robaron en las calles de Chacabuco
- Susto en un barrio de Chacabuco
- Aquí se inscriben los que quieran mantener su subsidio a la luz y el gas en Chacabuco
- Calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en Chacabuco
- Reconocimiento para vecinas solidarias de Chacabuco
- Buenas y malas noticias sobre la chivita que había desaparecido en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Nueva denuncia de violencia de genero
- Demorado por la Policía en la ciudad de Chacabuco
- Temor en las vías de Chacabuco
- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco
- Chocó, siguió y lo pararon en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario