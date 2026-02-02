lunes, 2 de febrero de 2026

Se cansó y escrachó a los que cree que le robaron en Chacabuco

 

Cucha Cucha Chacabuco

Recurso.

Un vecino decidió publicar en las redes sociales los rostros de los que cree que fueron los que le robaron.



Volver a Chacabuquero.

El Club de las Remeras Chacabuco
El Club de las Remeras de Chacabuco

Es un recurso que ya ha sido utilizado en otros puntos de Argentina y el mundo.

En este caso, al vecino le robaron un moto Zanella 110 en Cucha Cucha hace unas semanas. 

Según dijo un familiar, fue radicada la denuncia.

La misma victima reconoce que no se puede hacer nada porque los acusados son menores de edad.

Chacabuco
Publicación

Y la realidad es que no se pueden publicar fotos de menores sin autorización de la Justicia.

Los medios solamente pueden apelar la imágenes previamente censuradas.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Firmaron boletos de compra venta de Chacabuco para Todos II

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco

- Incendio camino a Chacabuco

- Le robaron en las calles de Chacabuco

- Necrológicas II

- Susto en un barrio de Chacabuco

- Aquí se inscriben los que quieran mantener su subsidio a la luz y el gas en Chacabuco

- Calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en Chacabuco

- Reconocimiento para vecinas solidarias de Chacabuco

- Necrológicas I del lunes

- Buenas y malas noticias sobre la chivita que había desaparecido en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Nueva denuncia de violencia de genero

- Demorado por la Policía en la ciudad de Chacabuco

- Temor en las vías de Chacabuco

- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco 

- Necrológicas I del domingo

- Chocó, siguió y lo pararon en Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)