Reconocimiento para vecinas solidarias de Chacabuco

La Municipalidad de Chacabuco realizará este lunes un reconocimiento a vecinas solidarias.
Se trata de las personas que están detrás de una iniciativa que cumplió 10 años y tiene un objetivo específico.
Son Gisella Burella y Cecilia Ruarte quienes crearon "Trenzando sonrisas de corazón". Desde hace una década recogen donaciones de cabello de vecinos y vecinas que luego son usadas para arnar pelucas que son entregadas a personas que afrontan tratamientos oncológicos.
Hasta el Chacabuquero donó su cabellera en 2018.
El reconocimiento será a las 10.30 en el despacho del intendente Rubén Darío Golía.
