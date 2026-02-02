lunes, 2 de febrero de 2026

Reconocimiento para vecinas solidarias de Chacabuco

 

Este lunes.

La Municipalidad de Chacabuco realizará este lunes un reconocimiento a vecinas solidarias.



Se trata de las personas que están detrás de una iniciativa que cumplió 10 años y tiene un objetivo específico.

Son Gisella Burella y Cecilia Ruarte quienes crearon "Trenzando sonrisas de corazón". Desde hace una década recogen donaciones de cabello de vecinos y vecinas que luego son usadas para arnar pelucas que son entregadas a personas que afrontan tratamientos oncológicos.

Hasta el Chacabuquero donó su cabellera en 2018.

El reconocimiento será a las 10.30 en el despacho del intendente Rubén Darío Golía.


