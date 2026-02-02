lunes, 2 de febrero de 2026

Calendario de pagos de jubilaciones, pensiones y asignaciones en Chacabuco

 

Agenda.

ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, comunica los calendarios de pagos de febrero para jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, por Prenatal, por Maternidad, Asignaciones Familiares, de Pago Único y Prestación por Desempleo.



Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0: 9 de febrero

• DNI terminados en 1: 10 de febrero

• DNI terminados en 2: 11 de febrero

• DNI terminados en 3: 12 de febrero

• DNI terminados en 4: 13 de febrero   

• DNI terminados en 5: 18 de febrero

• DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero

• DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero



Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

• DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

• DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

• DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

• DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

• DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

• DNI terminados en 0: 9 de febrero

• DNI terminados en 1: 10 de febrero

• DNI terminados en 2: 11 de febrero

• DNI terminados en 3: 12 de febrero

• DNI terminados en 4: 13 de febrero

• DNI terminados en 5: 18 de febrero

• DNI terminados en 6: 19 de febrero

• DNI terminados en 7: 20 de febrero

• DNI terminados en 8: 23 de febrero

• DNI terminados en 9: 24 de febrero



Asignación por Embarazo

• DNI terminados en 0: 10 de febrero

• DNI terminados en 1: 11 de febrero

• DNI terminados en 2: 12 de febrero

• DNI terminados en 3: 13 de febrero

• DNI terminados en 4: 18 de febrero

• DNI terminados en 5: 19 de febrero

• DNI terminados en 6: 20 de febrero

• DNI terminados en 7: 23 de febrero

• DNI terminados en 8: 24 de febrero

• DNI terminados en 9: 25 de febrero


Asignación por Prenatal

• DNI terminados en 0 y 1: 11 de febrero

• DNI terminados en 2 y 3: 12 de febrero

• DNI terminados en 4 y 5: 13 de febrero

• DNI terminados en 6 y 7: 18 de febrero

• DNI terminados en 8 y 9: 19 de febrero


 

Asignación por Maternidad

• Todas las terminaciones de documento: 11 de febrero al 12 de marzo


 

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

• Todas las terminaciones de documento: 10 de febrero al 12 de marzo


 

Pensiones No Contributivas

• DNI terminados en 0 y 1: 9 de febrero

• DNI terminados en 2 y 3: 10 de febrero

• DNI terminados en 4 y 5: 11 de febrero

• DNI terminados en 6 y 7: 12 de febrero

• DNI terminados en 8 y 9: 13 de febrero


 

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

• Todas las terminaciones de documento: 9 de febrero al 12 de marzo



Prestación por Desempleo

• DNI terminados en 0 y 1: 24 de febrero

• DNI terminados en 2 y 3: 25 de febrero

• DNI terminados en 4 y 5: 26 de febrero

• DNI terminados en 6 y 7: 27 de febrero

• DNI terminados en 8 y 9: 2 de marzo


