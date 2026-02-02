Aquí se inscriben los que quieran mantener su subsidio a la luz y el gas en Chacabuco

Para los usuarios de una localidad de Chacabuco el trámite es obligatorio.
Faltan pocos días para que venza el plazo para inscribirse al nuevo régimen de subsidios a la energía dispuesto por el gobierno nacional de Javier Milei.
Solo podrán mantener el beneficio aquellos hogares cuyos ingresos mensuales netos no superen las tres canastas básicas, una cifra que hoy se sitúa por encima de los $3.700.000.
Deben reempadronarse los habitantes de Rawson, partido de Chacabuco que recibían tarifa social de gas.
También deben hacerlo los beneficiarios del ex programa Hogar de garrafas de gas
Los que ya estaban inscritos y cumplen los requisitos no deben reinscribirse. Se puede consultar el estado del beneficios en el sitio web.
Para la electricidad, se fijó un tope de 300 kWh mensuales para los meses de mayor demanda (como enero y junio) y de 150 kWh para los meses de transición. En cuanto al gas, los subsidios se concentrarán fuertemente en el período invernal (abril a septiembre), mientras que en los meses de verano la bonificación será mínima o nula.
Dicho todo esto, aquí está el link:
- Inscribirse, mantener o consultas en todo lo que tiene que ver con subsidios a luz y gas en Argentina
Cabe aclarar que se requiere contar con usuario y contraseña del sitio web oficial.
