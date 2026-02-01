domingo, 1 de febrero de 2026

Incidentes en distintos puntos de Chacabuco

 Noticias policiales de Chacabuco Chacabuquero

Madrugada.

Durante la madrugada se registraron Incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

El Club de las Remeras Chacabuco
El Club de las Remeras de Chacabuco

En el barrio San Antonio un sujeto realizó disturbios frente a la casa de su ex pareja y debió intervenir la Policía.

Por otro lado, a raíz de un llamado telefónico patrulleros estuvieron buscando a un sujeto que llevaba un arma blanca en Perón entre Correa y Alem.

Hubo una persecución en inmediaciones del corredor nocturno por un auto que escapó a contramano de un control del área de Tránsito.

Hubo quejas por grupos de motociclistas causando disturbios en la zonas de las plazas 5 de Agosto y San Martín.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas I del domingo

- Chocó, siguió y lo pararon en Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Incendio en un barrio de Chacabuco

- Otra situación violenta ante una vivienda de Chacabuco

- Violencia familiar en un barrio de Chacabuco

- Retuvieron motos durante la noche de Chacabuco

- Necrológicas II

- Demorado y trasladado al Hospital de Chacabuco

- Necrológicas I

- Hallazgo en un barrio de Chacabuco



on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)