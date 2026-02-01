Incidentes en distintos puntos de Chacabuco

Madrugada.
Durante la madrugada se registraron Incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
En el barrio San Antonio un sujeto realizó disturbios frente a la casa de su ex pareja y debió intervenir la Policía.
Por otro lado, a raíz de un llamado telefónico patrulleros estuvieron buscando a un sujeto que llevaba un arma blanca en Perón entre Correa y Alem.
Hubo una persecución en inmediaciones del corredor nocturno por un auto que escapó a contramano de un control del área de Tránsito.
Hubo quejas por grupos de motociclistas causando disturbios en la zonas de las plazas 5 de Agosto y San Martín.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Chocó, siguió y lo pararon en Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Incendio en un barrio de Chacabuco
- Otra situación violenta ante una vivienda de Chacabuco
- Violencia familiar en un barrio de Chacabuco
- Retuvieron motos durante la noche de Chacabuco
- Demorado y trasladado al Hospital de Chacabuco
- Hallazgo en un barrio de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario