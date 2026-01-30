Hallazgo en un barrio de Chacabuco

Esta noche.
Tras varias horas, la policía dio con el paradero de la vecina de 37 años que se había ido de su casa.
La vecina, de apellido Albornoz, fue encontrada en Inmediaciones de Bordenave de Cacho y Gutierrez.
Volver a Chacabuquero.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Los bomberos de Chacabuco entregaron los premios de su rifa anual
- Allanamientos en Chacabuco y la zona por un aberrante delito
- Fallecimiento en el partido de Chacabuco
- Comenzaron las multas por dejar cualquier cosa en las calles de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Salida de bomberos: incendio en un barrio de Chacabuco
- Salida de bomberos de Chacabuco
- Accidente fatal entre Chacabuco y Chivilcoy
- Llamativa situación violenta en un barrio de Chacabuco
- Cultura: Licitan la venta de espuma, mantenimiento de un espacio y cine en un barrio
- Datos de un accidente en Chacabuco
- Recuperaron algo de lo robado
- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario