viernes, 30 de enero de 2026

Hallazgo en un barrio de Chacabuco

 

Esta noche.

Tras varias horas, la policía dio con el paradero de la vecina de 37 años que se había ido de su casa.

La vecina, de apellido Albornoz, fue encontrada en Inmediaciones de Bordenave de Cacho y Gutierrez.



Volver a Chacabuquero.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Policiales de Chacabuco:

- Robo

- Accidente

- Averiguación de Paradero

- Los bomberos de Chacabuco entregaron los premios de su rifa anual

- Choque y fuga en Chacabuco

- Necrológicas III

- Allanamientos en Chacabuco y la zona por un aberrante delito 

- Necrológicas II

- Necrológicas I 

- Fallecimiento en el partido de Chacabuco

- Comenzaron las multas por dejar cualquier cosa en las calles de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Salida de bomberos: incendio en un barrio de Chacabuco

- Policiales:

- Vecina accidentada

- Salida de bomberos de Chacabuco

- Accidente fatal  entre Chacabuco y Chivilcoy

- Llamativa situación violenta en un barrio de Chacabuco

- Cultura: Licitan la venta de espuma, mantenimiento de un espacio y cine en un barrio

- Datos de un accidente en Chacabuco

- Policiales de Chacabuco:

- Altercado en la noche

- Recuperaron algo de lo robado

- Necrológicas II

- Necrológicas I

- Incidentes en distintos puntos de Chacabuco 





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)