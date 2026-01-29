jueves, 29 de enero de 2026

Policiales de Chacabuco: Altercado en la noche - Recuperaron algo de lo robado

 


Breves.

Altercado. Durante la madrugada se registraron incidentes en un barrio de Chacabuco.



Varios móviles de la Comisaría fueron enviados para contener la situación en dos oportunidades.

Hubo una pelea entre jóvenes. En principio, no hubo demorados.

Ocurrió en inmediaciones de Sosa y Liniers.

Recuperada. Fue recuperada en Chacabuco una moto robada en Chivilcoy.

Se trató de una moto Mondial 110 que era buscada desde el 24 de enero de 2026.

La Policía de Chivilcoy está investigando una red de ladrones que roba motos en ese distrito y las traslada a Chacabuco y Junín para su reventa o desguace.



