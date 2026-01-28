Fuego y humo en el centro de Chacabuco

Esta tarde.
Esta tarde los bomberos voluntarios fueron convocados por una quema de residuos en la zona céntrica de Chacabuco.
Ocurrió en una vivienda que está en demolición en Reconquista entre Maipú y Urquiza.
Pero los mismos vecinos los que apagaron el fuego con baldes de agua pero los bomberos llegan a este lugar para controlar que no hubiera un reinicio del mismo.
Al parecer el lugar está siendo limpiado y una colilla de cigarrillo que no fue apagada correctamente terminó generando la quema
