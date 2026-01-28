Se suspendió una protesta sindical en Chacabuco

Motivo.
Se suspendió una protesta sindical que se iba a llevar a cabo este miércoles en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
El Sindicato de Panaderos iba a reclamar la reincorporación de un empleado despedido por la firma Don Yeyo.
Estaba programada una concentración frente a la planta de Yrigoyen y Falucho a las 11.30.
El conflicto por la desvinculación había sido informado ayer por Chacabuquero.
La suspensión se debió a que se acordó la reincorporación del despedido, según lo informado por fuentes cercanas al gremio.
Según lo informado, trabajaba para la empresa desde el 2024.
