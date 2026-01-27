martes, 27 de enero de 2026

Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

 


Afortunados.

Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Se pusieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos.

Estos fueron los ganadores:

Quinto premio: N° 04939 – Gerardo Cigliutti, vendedor: Luis Ribeiro

Cuarto premio: N° 00058 – Nora Martelli, vendedora: Lorena Zotello  

Tercer premio: N° 01214 – María Ana Berterami, vendedor: Luis Giannelli 

Segundo premio: N° 06822 – Laura Viscubi, vendedor: Fabian Gualtieri 

Primer premio: N° 02210 – Gladys Bargas, vendedor: Roberto Altamiranda


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Vecinos citados por el Juzgado de Chacabuco

- En el 2025 se habilitaron menos negocios en Chacabuco

- Novedades del cambiante tiempo de Chacabuco y la zona

- Secuestraron mercadería en Chacabuco

- Necrológicas I 

- Choque y fuga en la noche de Chacabuco

Todavía se habla de esto:

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona 

- Accidente en la tarde de Chacabuco

- Mix:

- Caño roto

- Llega dinero a la Municipalidad

- Despejan

- Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco

- Mantenimiento en el acceso y caminos rurales de Chacabuco

- Policiales:

- Quejas por una zona roja

- Robo en la madrugada 

- Necrológicas I

- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona

- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco



 

on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)