Los ganadores de la rifa de la Fundación del Hospital de Chacabuco

Afortunados.
Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Fundación del Hospital Municipal de Chacabuco.
Se pusieron en juego 5 premios de 1.200.000 pesos.
Estos fueron los ganadores:
Quinto premio: N° 04939 – Gerardo Cigliutti, vendedor: Luis Ribeiro
Cuarto premio: N° 00058 – Nora Martelli, vendedora: Lorena Zotello
Tercer premio: N° 01214 – María Ana Berterami, vendedor: Luis Giannelli
Segundo premio: N° 06822 – Laura Viscubi, vendedor: Fabian Gualtieri
Primer premio: N° 02210 – Gladys Bargas, vendedor: Roberto Altamiranda
