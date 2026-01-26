Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

Para tener en cuenta.
El servicio meteorológico nacional ha emitido una alerta amarilla por tormentas para Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es para la noche de este martes.
Los distritos alcanzados son Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto.
Hay que tener en cuenta que se pronostica probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones desde la mañana del martes hasta la madrugada del miércoles.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Accidente en la tarde de Chacabuco
- Llega dinero a la Municipalidad
- Resultado de la competencia de ciclismo de Chacabuco
- Mantenimiento en el acceso y caminos rurales de Chacabuco
- A la espera de las lluvias en Chacabuco y la zona
- Muchos espectadores en la última noche del Festival de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Se incendió un auto en la ruta
- Interna en el Peronismo: se supo cuántos afiliados tiene el PJ en Chacabuco
- Llega a su final el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco
- Trasladado al Hospital en ambulancia
No hay comentarios:
Publicar un comentario