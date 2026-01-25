Le robaron a un vecino

Ciudad de Chacabuco.
Un vecino sufrió un robo en las últimas horas en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Le sustrajeron una moto que estaba afuera de la casa.
Se trató de una moto color negro marca Mondial 110.
El vecino es de apellido Quiroz, según trascendió.
Ocurrió en Inmediaciones de Dorrego y Máximo Gil.
