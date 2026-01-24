Denuncian una agresión en la vía pública de Chacabuco

Datos.
Desde la Subsecretaría de Tránsito se informó sobre una agresión que sufrió uno de sus agentes.
Volver a Chacabuquero.
"Anoche alrededor de las de la mañana en Acc Juan XXlll y Andes una motocicleta fue retenida por falta de documentación reglamentaria, falta de casco sin luces y chapa patente", se informó en un parte de prensa.
"El conductor de la misma al ser notificado no quería entregar la motocicleta agrediendo verbalmente y físicamente a las inspectoras( una de ellas tras el empujón cayó al piso) la motocicleta quedó retenida", se agrego.
Tránsito amplió información sobre una nota publicada por Chacabuquero.
"En horas de la madrugada el automóvil que terminó con un neumático perdido y otro dañado fue retenido conjuntamente con policía comunal por circular sin seguro obligatorio sobre calle Cadelago y Pasaje Cámpora", se informó.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Sin agua en un sector de Chacabuco
- Dinero para reparar una vivienda de estudiantes de Chacabuco
- Madrugada: incidentes, intrusos y demorados en Chacabuco
- Accidente con una mujer trasladada a un centro de salud
- Violento choque en la madrugada de Chacabuco
- Arrancó el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco con tiempo favorable
Todavía se habla de esto:
- "Gracias por ayudar a mí hija"
- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco avanza con obras de infraestructura y tareas de mantenimiento integral
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Choque con necesidad de presencia médica en Chacabuco
- Choque y altercado en Chacabuco
- Catupecu Machu toca gratis en un Municipio vecino y otros festivales cerca de Chacabuco
- Comienza el Festival Provincial de Tango y Folclore de Chacabuco
- Vecino hospitalizado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario