sábado, 24 de enero de 2026

Violento choque en la madrugada de Chacabuco

 


Temprano.

Esta madrugada se registró un violento choque en la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

JRock Ch Instagram
JRock remeras, toallones y accesorios

Dos autos fueron los protagonistas.

Según testigos un altercado entre los conductores y familiares de los mismos que se acercaron al lugar.

Se convocó a la policía pero cuando los patrulleros llegaron ya uno de los vehículos se había retirado. 

Ocurrió en Primera Junta y Olavarría. 

El Club de las Remeras Chacabuco
El Club de las Remeras de Chacabuco


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Madrugada: incidentes, intrusos y demorados en Chacabuco

- Necrológicas I

- Accidente con una mujer trasladada a un centro de salud

- Arrancó el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco con tiempo favorable

Todavía se habla de esto:

- "Gracias por ayudar a mí hija"

- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco avanza con obras de infraestructura y tareas de mantenimiento integral

- Incendio en una vivienda de Chacabuco

- Choque con necesidad de presencia médica en Chacabuco

- Choque y altercado en Chacabuco

- Catupecu Machu toca gratis en un Municipio vecino y otros festivales cerca de Chacabuco

- Necrológicas I

- Comienza el Festival Provincial de Tango y Folclore de Çhacabuco

- Vecino hospitalizado en Chacabuco





on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)