Violento choque en la madrugada de Chacabuco

Temprano.
Esta madrugada se registró un violento choque en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Dos autos fueron los protagonistas.
Según testigos un altercado entre los conductores y familiares de los mismos que se acercaron al lugar.
Se convocó a la policía pero cuando los patrulleros llegaron ya uno de los vehículos se había retirado.
Ocurrió en Primera Junta y Olavarría.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Madrugada: incidentes, intrusos y demorados en Chacabuco
- Accidente con una mujer trasladada a un centro de salud
- Arrancó el Festival de Tango y Folclore de Chacabuco con tiempo favorable
Todavía se habla de esto:
- "Gracias por ayudar a mí hija"
- La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco avanza con obras de infraestructura y tareas de mantenimiento integral
- Incendio en una vivienda de Chacabuco
- Choque con necesidad de presencia médica en Chacabuco
- Choque y altercado en Chacabuco
- Catupecu Machu toca gratis en un Municipio vecino y otros festivales cerca de Chacabuco
- Comienza el Festival Provincial de Tango y Folclore de Çhacabuco
- Vecino hospitalizado en Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario