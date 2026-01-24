sábado, 24 de enero de 2026

Accidente con una mujer trasladada a un centro de salud

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un accidente de transito que terminó con una mujer trasladada al centro de atención primaria de la Salud.



Ocurrió en un camino de OHiggins.

Un auto VW Gol despistó y terminó en un maizal.

Una de las ocupantes fue derivada a la sala de salud del pueblo.

El resto de los ocupantes no sufrió lesiones de gravedad.

Fueron asistidos por la Policía de la localidad.


