viernes, 23 de enero de 2026

Vecino hospitalizado en Chacabuco

 

Este vienes.

Un vecino fue trasladado al Hospital tras ser encintado vagando por una calle de tierra.



Al parecer, estaba desorientado y contaba con antecedentes de necesitar asistencia en salud mental.

La Policía de Chacabuco lo encontró a raíz del llamado de otro vecino que vio a esta persona de 25 años deambulando.

Una ambulancia lo termino llevando al nosocomio local.

Ocurrió en inmediaciones del paso a nivel del acceso Juan XXIII, a poco del anochecer.

