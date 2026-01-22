El accidentado era de Chacabuco

Esta tarde.
El chofer del camión que protagonizó un siniestro vial esta tarde es de Chacabuco.
Según los medios de Chivilcoy, se llama Walter Andrés Palazzo y tiene 60 años.
El camión que guiaba estaba cargado con cereal y volcó el acoplado en la ruta 30 entre Chacabuco y Chivilcoy, a la altura de la entrada a Palemón Huergo.
Palazzo es oriundo de Coronel Mom pero vive en Chacabuco desde hace años. Fue desde chofer de remís a periodista.
En esta oportunidad resultó ileso.
Foto y datos: DeChivilcoy
