jueves, 22 de enero de 2026

El accidentado era de Chacabuco

 


Esta tarde.

El chofer del camión que protagonizó un siniestro vial esta tarde es de Chacabuco.



Según los medios de Chivilcoy, se llama Walter Andrés Palazzo y tiene 60 años.

El camión que guiaba estaba cargado con cereal y volcó el acoplado en la ruta 30 entre Chacabuco y Chivilcoy, a la altura de la entrada a Palemón Huergo.

Palazzo es oriundo de Coronel Mom pero vive en Chacabuco desde hace años. Fue desde chofer de remís a periodista.

En esta oportunidad resultó ileso.

Foto y datos: DeChivilcoy 

