Resultado de los operativos de Transito en Chacabuco

Este miércoles.
El área de tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control realizados a lo largo de este miércoles en la ciudad de Chacabuco.
Se labraron siete actas de infracción por girar a la izquierda. Tres actas de infracción por estacionar en lugar prohibido(Ciclovía) y dos por estacionar en línea amarilla.
Se retuvo una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio y se retuvo una motocicleta por circular sin licencia de conducir
