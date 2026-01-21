miércoles, 21 de enero de 2026

Resultado de los operativos de Transito en Chacabuco

 


Este miércoles.

El área de tránsito dio a conocer el resultado de los operativos de control realizados a lo largo de este miércoles en la ciudad de Chacabuco.

Se labraron siete actas de infracción por girar a la izquierda. Tres actas de infracción por estacionar en lugar prohibido(Ciclovía) y dos por estacionar en línea amarilla.



Se retuvo una licencia de conducir por circular sin seguro obligatorio y se retuvo una motocicleta por circular sin licencia de conducir


