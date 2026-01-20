Piden ayuda para poder jugar un torneo de fútbol fuera de Chacabuco

Familiares
Una vecina se comunicó con Chacabuquero para pedir ayuda a la comunidad.
Es familiar de un niño que forma parte de un equipo de divisiones formativas del Club San Martín. La Clase del niño, la 2015, quiere participar en un Mundialito de Fútbol que se desarrollará entre el 19 y el 22 de febrero en el Club Jorge Newbery de Rojas.
Al parecer, las familias no cuentan con dinero para pagar el viaje. Es por eso que buscan donaciones de comercios para transformarlas en premios de una rifa que luego será vendida a los vecinos.
Tal vez alguien quiera colaborar con la vecina o la entidad deportiva. Dejó su teléfono: 2352521881, se llama Estefanía.
