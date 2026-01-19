Reflexión de un vecino tras ser mordido por un perro

Problemática de Chacabuco.
Un vecino de Chacabuco publicó en las redes sociales una reflexión tras ser mordido por un perro.
Volver a Chacabuquero.
Esto escribió:
Me acaba de morder un perro en la calle Se me colgó de la pierna y me lastimó profundo.
Ya me atendieron en el Hospital (excelente la atención de la recepcionista ,doctora y enfermeras). Me curaron, me inyectaron y me dieron reposo por la herida.
Yo pregunto ¿Qué hacemos con esta gente que tiene perros agresivos sueltos en la vía pública?
Los vecinos me contaron que vive mordiendo gente y nadie hace nada.
¿Y si muerde a una criatura qué hacemos? Le echamos la culpa al perro total no puede defenderse y que también es otro víctima del maltrato de los dueños, los cuales no se hacen cargo de nada.
La verdad que uno siente impotencia porque no podemos como sociedad vivir así, sin que nadie se haga cargo de nada.
El autor es Martín Martinez, carpintero y ex sindicalista del gremio de los playeros de las estaciones de servicio.
