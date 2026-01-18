Averiguación de paradero en Chacabuco

Pedido de familiares.
El se llama Juan Marcelo Tiboni. Tiene 29 años de edad. Está desaparecido hace 10 horas y no conoce a nadie en Chacabuco.
Se fue sin billetera, sin bolsos y sin plata
Vestía con campera y visera la mis.a de la foto jeans azul y zapatillas negras te blanca ojos verdes pelo castaño altura 1.72
Ante cualquier novedad, avisar al 911.
Firma:
Indira Nahir
