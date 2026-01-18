domingo, 18 de enero de 2026

Averiguación de paradero en Chacabuco

 


Pedido de familiares.

El se llama Juan Marcelo Tiboni. Tiene 29 años de edad. Está desaparecido hace 10 horas y no conoce a nadie en Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

JRock Ch Instagram
JRock remeras, toallones y accesorios

Se fue sin billetera, sin bolsos y sin plata

Vestía con campera y visera la mis.a de la foto jeans azul y zapatillas negras te blanca ojos verdes pelo castaño altura 1.72

Ante cualquier novedad, avisar al 911.

Firma: 

Indira Nahir

Chancheria
Precios de El Corte Perfecto

Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Llegó herido a su casa de Chacabuco

- Tres incidentes violentos durante la madrugada de Chacabuco

- Inseguridad en un barrio

Todavía se habla de esto:

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Bomberos: choque fatal en la ruta 7

- Encontraron en otra ciudad una moto robada en Chacabuco

- Necesitan 3 millones de pesos para una operación 

- Alerta en las aguas de la laguna de Chacabuco

- Choque, fuga y otros incidentes en Chacabuco

- Un pitbull atacó a una mujer en Chacabuco




 
on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)