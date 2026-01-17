Choque, fuga y otros incidentes en Chacabuco

Madrugada.
Esta madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.
En Entre Ríos entre Balcarce y Villegas un vehículo fue colisionado por una moto. Este último rodado se dio a la fuga.
El conductor del vehículo chocado puso la situación en conocimiento de la Policía.
En el desvío a la ruta 191 por la obra de la Variante Chacabuco se la autopista despistó un auto. Los ocupantes fueron atendidos en el lugar por personal del SAME.
Hubo quejas de vecinos por picadas de motos con escapes libres en las calles y en la ruta 7. Hasta la Policía investigó un versión de un despiste de moto en la zona del puente sobre las vías del tren de la variante Chacabuco pero no se encontró a nadie.
También hubo tumulto en el corredor nocturno a la hora de cierre de los boliches.
