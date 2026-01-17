sábado, 17 de enero de 2026

Choque, fuga y otros incidentes en Chacabuco

 

Madrugada.

Esta madrugada se registraron incidentes en distintos puntos de la ciudad de Chacabuco.



Volver a Chacabuquero.

Granja Bedon Chacabuco
Teléfono 2352606312

En Entre Ríos entre Balcarce y Villegas un vehículo fue colisionado por una moto. Este último rodado se dio a la fuga.

El conductor del vehículo chocado puso la situación en conocimiento de la Policía.

El corte perfecto

En el desvío a la ruta 191 por la obra de la Variante Chacabuco se la autopista despistó un auto. Los ocupantes fueron atendidos en el lugar por personal del SAME.

Hubo quejas de vecinos por picadas de motos con escapes libres en las calles y en la ruta 7. Hasta la Policía investigó un versión de un despiste de moto en la zona del puente sobre las vías del tren de la variante Chacabuco pero no se encontró a nadie.

También hubo tumulto en el corredor nocturno a la hora de cierre de los boliches.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:


Todavía se habla de esto:

- Mantienen espacios públicos y anuncian inauguración

- Proyectan visitas a los barrios de Chacabuco por un tema particular

- Mix:

- Pago anual de tasas

- Carnaval

- Curso de la Cruz Roja 

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Motociclista accidentado en Chacabuco

- Menores accidentadas en una avenida de Chacabuco

- Necrológicas I

- Es de Chacabuco y llegó a la Wikipedia

- Vecina le erró en una transferencia y todo terminó en una estafa


 


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)