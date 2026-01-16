viernes, 16 de enero de 2026

Mix: Pago anual de tasas - Carnaval - Curso de la Cruz Roja

 


Breves.

Tasas. En la semana entrante se podrá gestionar el pago anual de las tasas municipales por servicios generales y por Salud.

Quien opten por esta modalidad accederán a un descuento.



Volver a Chacabuquero.

Mini fletes Elias Chacabuco
Minifletes Elias

Carnaval. Este sábado se realizará en OHiggins la primera noche de Carnaval organizada por la comisión de padres de la Escuela Secundaría de la localidad.

Habrá comparsas y música 

Cruz Roja.  La Cruz Roja Argentina – Filial Chacabuco brindará un Curso de Primeros Auxilios Pediátricos, los días viernes 30 y sábado 31 de enero de 2026, en la sede de Quintana entre Pueyrredón y San Lorenzo.

Carnicería El Corte Perfecto

Esta propuesta formativa está destinada a personas responsables del cuidado de bebés, niños y niñas; docentes, familias y a toda la comunidad interesada en adquirir herramientas fundamentales para actuar de manera segura y eficaz ante situaciones de emergencia pediátrica. El curso cuenta con certificación nacional y cupos limitados. 

Para inscripciones y para solicitar más información, las personas interesadas deberán comunicarse con WhatsApp oficial +54 9 2352 463446.


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más  publicaciones del día:

- Necrológicas III

- Necrológicas II

- Motociclista accidentado en Chacabuco

- Menores accidentadas en una avenida de Chacabuco

- Necrológicas I

- Es de Chacabuco y llegó a la Wikipedia

- Vecina le erró en una transferencia y todo terminó en una estafa

Todavía se habla de esto:

- Se suspendió una actividad del fin de semana en Chacabuco

- Fútbol por un motociclista de Chacabuco que se lesionó la columna

- Necesitan reunir 2 millones de pesos para pagar una operación 

- Denunció que su madre fue agredida en Chacabuco

- Despiste con una persona herida en la ruta cerca de Chacabuco

- Necrológicas II

- Se tomaron cartas en el asunto de la queja por el incidente en la Pileta municipal de Chacabuco

- Queja de un vecino sobre el Hospital de Chacabuco

- Alegría por la salud de una beba de Chacabuco

- Necrológicas I

- Debería llover en algún lugar

- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)