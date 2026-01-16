Mix: Pago anual de tasas - Carnaval - Curso de la Cruz Roja

Breves.
Tasas. En la semana entrante se podrá gestionar el pago anual de las tasas municipales por servicios generales y por Salud.
Quien opten por esta modalidad accederán a un descuento.
Carnaval. Este sábado se realizará en OHiggins la primera noche de Carnaval organizada por la comisión de padres de la Escuela Secundaría de la localidad.
Habrá comparsas y música
Cruz Roja. La Cruz Roja Argentina – Filial Chacabuco brindará un Curso de Primeros Auxilios Pediátricos, los días viernes 30 y sábado 31 de enero de 2026, en la sede de Quintana entre Pueyrredón y San Lorenzo.
Esta propuesta formativa está destinada a personas responsables del cuidado de bebés, niños y niñas; docentes, familias y a toda la comunidad interesada en adquirir herramientas fundamentales para actuar de manera segura y eficaz ante situaciones de emergencia pediátrica. El curso cuenta con certificación nacional y cupos limitados.
Para inscripciones y para solicitar más información, las personas interesadas deberán comunicarse con WhatsApp oficial +54 9 2352 463446.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Motociclista accidentado en Chacabuco
- Menores accidentadas en una avenida de Chacabuco
- Es de Chacabuco y llegó a la Wikipedia
- Vecina le erró en una transferencia y todo terminó en una estafa
Todavía se habla de esto:
- Se suspendió una actividad del fin de semana en Chacabuco
- Fútbol por un motociclista de Chacabuco que se lesionó la columna
- Necesitan reunir 2 millones de pesos para pagar una operación
- Denunció que su madre fue agredida en Chacabuco
- Despiste con una persona herida en la ruta cerca de Chacabuco
- Se tomaron cartas en el asunto de la queja por el incidente en la Pileta municipal de Chacabuco
- Queja de un vecino sobre el Hospital de Chacabuco
- Alegría por la salud de una beba de Chacabuco
- Debería llover en algún lugar
- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda
No hay comentarios:
Publicar un comentario