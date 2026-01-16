Es de Chacabuco y llegó a la Wikipedia

Antecedentes.
Un chacabuquense ya tiene su lugar en la Wikipedia, histórica enciclopedia web y fuente de consulta diaria para millones de personas.
Volver a Chacabuquero.
Guido Di Nápoli, mantenimiento y decoración
Se trata del futbolista Santiago Bustos, nacido en 1998 en Chacabuco.
Ha jugado en All Boys, Paraguay y Venezuela. Actualmente forma parte de Ferro de General Pico, La Pampa.
Otros jugadores de fútbol de Chacabuco que tienen un lugar en la Wikipedia son Daniel Alberto Passarella, Oscar Alberto Ortiz, Mauro Milano, Ezequiel Naya y Leonel Pierce.
Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Motociclista accidentado en Chacabuco
- Menores accidentadas en una avenida de Chacabuco
- Vecina le erró en una transferencia y todo terminó en una estafa
Todavía se habla de esto:
- Se suspendió una actividad del fin de semana en Chacabuco
- Fútbol por un motociclista de Chacabuco que se lesionó la columna
- Necesitan reunir 2 millones de pesos para pagar una operación
- Denunció que su madre fue agredida en Chacabuco
- Despiste con una persona herida en la ruta cerca de Chacabuco
- Se tomaron cartas en el asunto de la queja por el incidente en la Pileta municipal de Chacabuco
- Queja de un vecino sobre el Hospital de Chacabuco
- Alegría por la salud de una beba de Chacabuco
- Debería llover en algún lugar
- Vecinos de Chacabuco citados por el Instituto de la Vivienda
No hay comentarios:
Publicar un comentario