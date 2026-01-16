viernes, 16 de enero de 2026

Es de Chacabuco y llegó a la Wikipedia




Un chacabuquense ya tiene su lugar en la Wikipedia, histórica enciclopedia web y fuente de consulta diaria para millones de personas.



Se trata del futbolista Santiago Bustos, nacido en 1998 en Chacabuco.

Ha jugado en All Boys, Paraguay y Venezuela. Actualmente forma parte de Ferro de General Pico, La Pampa.

Otros jugadores de fútbol de Chacabuco que tienen un lugar en la Wikipedia son Daniel Alberto Passarella, Oscar Alberto Ortiz, Mauro Milano, Ezequiel Naya y Leonel Pierce.

