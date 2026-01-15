Queja de un vecino sobre el Hospital de Chacabuco

Comunicado.
Quiero publicar una queja sobre la Guardia del Hospital de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Hay gente q hace 4 horas que esta esperando. La verdad, es una vergüenza. Se piensan que uno va a pasear al hospital.
Un desastre.
El pibe que llevé yo a la Guardia se accidentó en moto y se lastimo el pie.
Firma:
Juan
