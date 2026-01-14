Choque cerca del Hospital de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un accidente de tránsito cerca del hospital de Chacabuco.
Participaron un auto y una moto.
El vehículo de menor porte colisionó con la parte trasera del coche.
El conductor del auto comentó que había detenido la marcha en la calle transversal para dar paso a vehículos que están circulando por la avenida.
La conductora de la moto fue trasladada al hospital en ambulancia.
Ocurrió en Brandsen y Garay
