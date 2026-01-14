Violento choque en la madrugada de Chacabuco

Jóvenes accidentados.
Un violento choque se registró esta madrugada en Chacabuco.
Una moto 110 impactó contra una casa rodante que estaba estacionada en el lugar. En el rodado de menor porte iban dos menores de 15 y 17 años.
Uno de los jóvenes sufrió lesiones y quedó tendido en el suelo. Fue trasladado al Hospital en ambulancia. Lo acompañó el otro menor, aunque había sufrido lesiones de menor gravedad.
Ocurrió en Dean Funes y Elguea - Román, cerca de la 1.30.
La vecina que llamó a la policía comentó que el joven que quedó tendido sobre el pavimento en un principio convulsionaba. Luego se estabilizó.
Los vecinos criticaron la demora que presentó la ambulancia del SAME para llegar al lugar.
El dueño de la casa rodante estaba durmiendo en una vivienda aledaña y no se enteró del choque hasta que la policía llamó a su puerta.
