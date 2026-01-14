Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

miércoles, 14 de enero de 2026

Para tener en cuenta.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para Chacabuco y la zona.



Es de nivel amarillo y para la mañana de este jueves.

La probabilidad de lluvia comienza a la madrugada.

Los distritos de la zona alcanzados son: Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto

