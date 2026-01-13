martes, 13 de enero de 2026

Habrá vecinos exceptuados de pagar la Tasa por Salud en Chacabuco

 

Comunicado.

El Ejecutivo Municipal firmó la reglamentación de la Tasa de Salud.



Se estableció la escala aplicable de acuerdo a un eje de progresividad, que se detalla a continuación:

- De 1 a 3 partidas inmobiliarias: el contribuyente abonará la tasa correspondiente a 1 sola partida inmobiliaria.

- Más de 3 y hasta 10 partidas inmobiliarias: el contribuyente abonará la tasa correspondiente a 2 partidas inmobiliarias.

- Más de 10 partidas inmobiliarias: el contribuyente abonará la tasa correspondiente a 3 partidas inmobiliarias.

Asimismo, estarán exentos del pago de la Tasa de Salud los jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

La creación de la Tasa de Salud tiene como finalidad financiar el funcionamiento, mantenimiento, provisión de insumos, servicios y equipamiento del Hospital Municipal del Carmen, así como de los demás efectores sanitarios dependientes de la Municipalidad de Chacabuco.

Firma:

Municipalidad de Chacabuco


