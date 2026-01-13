Habrá vecinos exceptuados de pagar la Tasa por Salud en Chacabuco

Comunicado.
El Ejecutivo Municipal firmó la reglamentación de la Tasa de Salud.
Se estableció la escala aplicable de acuerdo a un eje de progresividad, que se detalla a continuación:
- De 1 a 3 partidas inmobiliarias: el contribuyente abonará la tasa correspondiente a 1 sola partida inmobiliaria.
- Más de 3 y hasta 10 partidas inmobiliarias: el contribuyente abonará la tasa correspondiente a 2 partidas inmobiliarias.
- Más de 10 partidas inmobiliarias: el contribuyente abonará la tasa correspondiente a 3 partidas inmobiliarias.
Asimismo, estarán exentos del pago de la Tasa de Salud los jubilados, pensionados y personas con discapacidad.
La creación de la Tasa de Salud tiene como finalidad financiar el funcionamiento, mantenimiento, provisión de insumos, servicios y equipamiento del Hospital Municipal del Carmen, así como de los demás efectores sanitarios dependientes de la Municipalidad de Chacabuco.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
