domingo, 11 de enero de 2026

Retuvieron motos y licencias de conducir en Chacabuco



Balance.

La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco dio a conocer el resultado de los operativos de control realizados este domingo con la Policía.



Se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria y falta de casco. Se retuvieron tres licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio.


