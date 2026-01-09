viernes, 9 de enero de 2026

Inseguridad en la noche de Chacabuco

 


Zona céntrica.

Una vecina puso en conocimiento de la Policía una situación de inseguridad que sucedió esta noche en la ciudad de Chacabuco.



Ocurrió una vivienda en la que estaban dos jóvenes, hijos de la denunciante.

Un sujeto ingresó a la casa tras saltar una reja y revolvió pertencias que estaban en el interior. Al parecer creía que no había nadie en el lugar porque al ver a los jóvenes se escapó corriendo.

Ocurrió en Falucho entre Zapiola y Alberdi.


