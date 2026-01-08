jueves, 8 de enero de 2026

Inseguridad en el centro de Chacabuco

 


Esta mañana.

Esta mañana se registró un hecho de inseguridad en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

Varios móviles de la Policía local se dirigieron a una vivienda a raíz de que el propietario detectó daños y faltantes al arribar al lugar.

Al parecer se creyó que podía haber ladrones dentro del inmueble. 

Ocurrió en Buenos Aires entre Moreno y Zapiola.


