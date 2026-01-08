Inseguridad en el centro de Chacabuco

Esta mañana.
Esta mañana se registró un hecho de inseguridad en la zona céntrica de la ciudad de Chacabuco.
Varios móviles de la Policía local se dirigieron a una vivienda a raíz de que el propietario detectó daños y faltantes al arribar al lugar.
Al parecer se creyó que podía haber ladrones dentro del inmueble.
Ocurrió en Buenos Aires entre Moreno y Zapiola.
