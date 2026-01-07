"No habrá tolerancia en Chacabuco"

Comunicado.
El Municipio informa a toda la comunidad que es obligatoria la limpieza y el mantenimiento de los terrenos baldíos, así como de veredas y espacios frentistas, siendo responsabilidad exclusiva de sus propietarios. Asimismo, se recuerda la obligación de respetar estrictamente los días y horarios establecidos para la disposición de residuos domiciliarios.
La falta de limpieza, el abandono de terrenos y la disposición indebida de basura representan un serio riesgo para la salud pública, ya que favorecen la proliferación de plagas, insectos y focos infecciosos que afectan directamente el bienestar de toda la comunidad.
En este sentido, el Municipio informa que no habrá tolerancia frente a estas infracciones. Se procederá de manera rigurosa al labrado de actas y a la aplicación de las multas correspondientes, las cuales representan actualmente un costo económico elevado para quienes incumplan la normativa vigente.
Se solicita a cada vecino responsabilidad, compromiso y conciencia social. Cuidar la limpieza de la ciudad no es una opción: es una obligación legal y un deber con la comunidad.
Evitemos sanciones. Cuidemos la salud. Mantengamos la ciudad limpia.
Firma:
Municipalidad de Chacabuco
