Vehículo dañado en el centro de Chacabuco

Esta noche.

Esta medianoche un vecino puso en conocimiento de la Policía que alguien produjo daños en un vehículo de su propiedad en la zona céntrica de Chacabuco.



Le rompieron el parabrisas y una ventanilla, cuando su utilitario marca Renault estaba estacionado.

Ocurrió en Inmediaciones de Sarmiento y Cervantes.

