Accidente y queja de vecinos en Chacabuco

Esta tarde.
Registro un accidente de tránsito en la ciudad chacabuco qué motivó quejas de vecinos.
Volver a Chacabuquero.
Una menor de edad que iba en bicicleta cayó al pavimento ante el paso de un camión con acoplado.
Sufrió lesiones y debió ser trasladada al servicio de Pediatría del Hospital municipal en ambulancia. Estaba consciente aunque dolorida y asustada
Los vecinos se quejaron de los camiones que estacionan en la cuadra donde sucedió el accidente. Los transportes de carga detenidos dificultan la circulación por el lugar.
Ocurrió en Sargento Cabral entre Moreno y Zapiola.
La menor fue asistida por los vecinos de la cuadra, en la vereda, hasta que llegó el personal médico . El camionero también detuvo su marcha y acompañó a la accidentada hasta que la trasladó la ambulancia.
Algunos vecinos recordaron que hay una ordenanza que prohibe el estacionamiento de camiones y acoplados hasta 5 cuadras de las Avenidas de circunvalación del centro de Chacabuco.
