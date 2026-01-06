martes, 6 de enero de 2026

"En la foto se ve cómo sale el agua en mí barrio de Chacabuco"

 

Chacabuco agua en una botella

Queja de vecino.

Un vecino se comunicó con Chacabuquero para quejarse sobre el color con el que sale de la canilla el agua corriente en su casa. 



Volver a Chacabuquero.

Compartió una imagen del líquido acumulado dentro de una botella de vidrio transparente. 

Según dijo esta muestra fue tomada en el barrio las Marías que queda en inmediaciones de Melián y San Juan


Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Accidente y queja de vecinos en Chacabuco

- Problemas con un acosador en Chacabuco

- Vecina de Chacabuco ganó un salto en paracaídas

- Ya se puede comprar la rifa de esta importante entidad de Chacabuco

- Nota de la madre del jóven de Chacabuco por el que se pidió cadena de oración

 Acusa a un vecino de Chacabuco de golpearla y robarle

- Comunicado sobre la dirección del Hospital Municipal de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Faltas de Chacabuco

- Necrológicas I

- Vecinos de Chacabuco citados por la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires

- Extendieron la emergencia y desastre agropecuario para Chacabuco y otros dos distritos 

- Retuvieron una moto tras cruzar semáforos en rojo en Chacabuco 

- Cadena de oración por un joven de Chacabuco

- Alerta Meteorológica para Chacabuco y la zona

- Cantante de Chacabuco se presenta al pie de los Andes

Todavía se habla de esto:

- Mix de Chacabuco:

- Llega un resonador magnético

- Reunión por el Río

- Luminarias en una calle

- Altercado entre menores y un adulto en el centro de Chacabuco 

- Llama la atención la cantidad de motos retenidas en diciembre del 2025

- Queja de vecina por la iluminación de una calle de Chacabuco

- Día de mudanza en el Palacio Municipal de Chacabuco

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco

- Retuvieron varias motos en el cierre del fin de semana en Chacabuco

- Se esclareció un caso de Chacabuco


on
Labels: ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)