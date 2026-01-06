martes, 6 de enero de 2026

Vecinos de Chacabuco citados por la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires

 


Oficial.

La Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la prov. de Buenos Aires cita y emplaza al/los titular/es de dominio, o quien/es se considere/n con el derecho sobre el/los inmueble/s que se individualiza/n a continuación, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposición a la Regularización Dominial (Ley 24.374 Art. 6° Incs. “e”, “f” y “g”), la que deberá presentarse por escrito y debidamente fundada ante el R.N.R.D. N° 1 del partido de Chacabuco, con domicilio en calle San Lorenzo N° 73 de la ciudad de Chacabuco, partido de Chacabuco, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.




Detalle:

1- 2147-26-1-8/2018.

Nomenclatura Catastral: Circ. 1; Secc. J; Qta.680; Mz.680-d; Pc.11. Ubicación del inmueble: calle Liniers N° 562 de la localidad de Chacabuco del partido de Chacabuco.

Titular/es de Dominio: Maretto y Pregal, Northyma Laura, Northyida Margarita, Norfredo Augusto y Northyha Amelia y Pregal Vicenta.


