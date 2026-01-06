Vecinos de Chacabuco citados por la Subsecretaría de Hábitat de la provincia de Buenos Aires

Oficial.
La Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad de la prov. de Buenos Aires cita y emplaza al/los titular/es de dominio, o quien/es se considere/n con el derecho sobre el/los inmueble/s que se individualiza/n a continuación, para que en el plazo de 30 días deduzcan oposición a la Regularización Dominial (Ley 24.374 Art. 6° Incs. “e”, “f” y “g”), la que deberá presentarse por escrito y debidamente fundada ante el R.N.R.D. N° 1 del partido de Chacabuco, con domicilio en calle San Lorenzo N° 73 de la ciudad de Chacabuco, partido de Chacabuco, de lunes a viernes en el horario de 8 a 15 hs.
Detalle:
1- 2147-26-1-8/2018.
Nomenclatura Catastral: Circ. 1; Secc. J; Qta.680; Mz.680-d; Pc.11. Ubicación del inmueble: calle Liniers N° 562 de la localidad de Chacabuco del partido de Chacabuco.
Titular/es de Dominio: Maretto y Pregal, Northyma Laura, Northyida Margarita, Norfredo Augusto y Northyha Amelia y Pregal Vicenta.
