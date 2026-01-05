lunes, 5 de enero de 2026

Llama la atención la cantidad de motos retenidas en diciembre del 2025

 


Balance.

La Subsecretaría de Tránsito a cargo de Gerardo Alejandro dió a conocer el resumen de estadística del 01/12/2025 hasta el 31/12/2025.



Estadísticas:

Actas de infracciones 266.

Motocicletas retenidas 89.

Automóviles retenidos 6.

Cuatriciclos 2.

Licencias de conducir retenidas 106.

Equinos secuestrados 6.


