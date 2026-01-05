Llama la atención la cantidad de motos retenidas en diciembre del 2025

Balance.
La Subsecretaría de Tránsito a cargo de Gerardo Alejandro dió a conocer el resumen de estadística del 01/12/2025 hasta el 31/12/2025.
Estadísticas:
Estadísticas:
Actas de infracciones 266.
Motocicletas retenidas 89.
Automóviles retenidos 6.
Cuatriciclos 2.
Licencias de conducir retenidas 106.
Equinos secuestrados 6.
