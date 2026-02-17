En la última noche del carnaval de Chacabuco hubo tumulto

Y show en las calles.
En la última noche de Carnaval en Chacabuco se registraron algunos tumultos.
Volver a Chacabuquero.
Esto ocurrió en el monumento a San Martín, pleno centro de la plaza principal de la ciudad. Algunos vecinos afirmaron que hubo una pelea cerca de las 00.00 de este martes.
En la avenida Saavedra brillaron las comparsas.
La feria de emprendedores y comida tuvo muchos benefactores.
